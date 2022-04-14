Tokenomika pro NEXA (NEXA)

Tokenomika pro NEXA (NEXA)

Zjistěte klíčové informace o NEXA (NEXA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NEXA (NEXA)

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

Oficiální webové stránky:
https://nexa.org/
Block Explorer:
https://explorer.nexa.org/

NEXA (NEXA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NEXA (NEXA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M
Celkový objem:
$ 21.00T
$ 21.00T$ 21.00T
Objem v oběhu:
$ 5.86T
$ 5.86T$ 5.86T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.91M
$ 24.91M$ 24.91M
Historické maximum:
$ 0.00004489
$ 0.00004489$ 0.00004489
Historické minimum:
$ 0.00000083479706052
$ 0.00000083479706052$ 0.00000083479706052
Aktuální cena:
$ 0.0000011861
$ 0.0000011861$ 0.0000011861

Tokenomika NEXA (NEXA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NEXA (NEXA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEXA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEXA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEXA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEXA!

Historie cen pro NEXA (NEXA)

Analýza historie cen NEXA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NEXA

Chcete vědět, kam může NEXA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEXA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.