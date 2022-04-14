Tokenomika pro Napoli Fan Token (NAP)

Zjistěte klíčové informace o Napoli Fan Token (NAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Oficiální webové stránky:
https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77

Napoli Fan Token (NAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Napoli Fan Token (NAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.31M
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 4.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.66M
Historické maximum:
$ 12.409
Historické minimum:
$ 0.43330404301464787
Aktuální cena:
$ 0.7665
Tokenomika Napoli Fan Token (NAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Napoli Fan Token (NAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNAP!

Jak nakupovat NAP

Chtěli byste si přidat Napoli Fan Token (NAP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NAP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Napoli Fan Token (NAP)

Analýza historie cen NAP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NAP

Chcete vědět, kam může NAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.