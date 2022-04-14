Tokenomika pro Node AI (NAIT)

Zjistěte klíčové informace o Node AI (NAIT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Oficiální webové stránky:
https://www.nodeai.work/
Bílá kniha:
https://www.nodeai.work/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1510ae95447ccbc66bc2eadaa298a17427814ef2

Node AI (NAIT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Node AI (NAIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 117.06M
$ 117.06M$ 117.06M
Historické maximum:
$ 0.499884
$ 0.499884$ 0.499884
Historické minimum:
$ 0.04887070161679073
$ 0.04887070161679073$ 0.04887070161679073
Aktuální cena:
$ 0.117059
$ 0.117059$ 0.117059

Tokenomika Node AI (NAIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Node AI (NAIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NAIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NAIT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NAIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNAIT!

Jak nakupovat NAIT

Chtěli byste si přidat Node AI (NAIT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu NAIT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Node AI (NAIT)

Analýza historie cen NAIT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny NAIT

Chcete vědět, kam může NAIT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NAIT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.