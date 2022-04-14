Tokenomika pro Wise Monkey (MONKY)

Zjistěte klíčové informace o Wise Monkey (MONKY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Oficiální webové stránky:
https://wisemonky.com
Bílá kniha:
https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances

Wise Monkey (MONKY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Wise Monkey (MONKY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.34M
Celkový objem:
$ 10.00T
Objem v oběhu:
$ 8.50T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.63M
Historické maximum:
$ 0.001998
Historické minimum:
$ 0.000000636854049651
Aktuální cena:
$ 0.000000863
Tokenomika Wise Monkey (MONKY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Wise Monkey (MONKY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MONKY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MONKY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MONKY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMONKY!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.