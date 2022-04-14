Tokenomika pro Memhash (MEMHASH)

Zjistěte klíčové informace o Memhash (MEMHASH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Memhash (MEMHASH)

#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.

Oficiální webové stránky:
https://t.me/memhash_bot
Block Explorer:
https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH

Memhash (MEMHASH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Memhash (MEMHASH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 467.91K
$ 467.91K
Celkový objem:
$ 1.25B
$ 1.25B
Objem v oběhu:
$ 843.39M
$ 843.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 693.50K
$ 693.50K
Historické maximum:
$ 0.0125
$ 0.0125
Historické minimum:
$ 0.000395147247088379
$ 0.000395147247088379
Aktuální cena:
$ 0.0005548
$ 0.0005548

Tokenomika Memhash (MEMHASH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Memhash (MEMHASH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEMHASH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEMHASH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEMHASH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEMHASH!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.