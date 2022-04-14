Tokenomika pro Memes AI (MEMESAI)

Tokenomika pro Memes AI (MEMESAI)

Zjistěte klíčové informace o Memes AI (MEMESAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Memes AI (MEMESAI)

Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.

Block Explorer:
https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump

Memes AI (MEMESAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Memes AI (MEMESAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.01M
Celkový objem:
$ 999.97M
Objem v oběhu:
$ 999.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.01M
Historické maximum:
$ 0.125678
Historické minimum:
$ 0.00000635680790328
Aktuální cena:
$ 0.00201
Tokenomika Memes AI (MEMESAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Memes AI (MEMESAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MEMESAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MEMESAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MEMESAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMEMESAI!

Jak nakupovat MEMESAI

Chtěli byste si přidat Memes AI (MEMESAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MEMESAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Memes AI (MEMESAI)

Analýza historie cen MEMESAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MEMESAI

Chcete vědět, kam může MEMESAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MEMESAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.