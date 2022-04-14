Tokenomika pro MARBLEX (MBX)

Tokenomika pro MARBLEX (MBX)

Zjistěte klíčové informace o MARBLEX (MBX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MARBLEX (MBX)

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

Oficiální webové stránky:
https://www.marblex.io/en
Bílá kniha:
https://docs.marblex.io/
Block Explorer:
https://kaiascan.io/token/0xd068c52d81f4409b9502da926ace3301cc41f623

MARBLEX (MBX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MARBLEX (MBX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tokenomika MARBLEX (MBX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MARBLEX (MBX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MBX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MBX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MBX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMBX!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.