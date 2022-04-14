Tokenomika pro MBP COIN (MBP)

Zjistěte klíčové informace o MBP COIN (MBP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o MBP COIN (MBP)

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

Oficiální webové stránky:
https://mbpcoin.com/
Bílá kniha:
https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55

MBP COIN (MBP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MBP COIN (MBP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.52M
Celkový objem:
$ 200.00M
Objem v oběhu:
$ 15.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.07M
Historické maximum:
$ 0.1085
Historické minimum:
$ 0.03374812281832514
Aktuální cena:
$ 0.09533
Tokenomika MBP COIN (MBP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MBP COIN (MBP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MBP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MBP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MBP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMBP!

Jak nakupovat MBP

Chtěli byste si přidat MBP COIN (MBP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MBP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro MBP COIN (MBP)

Analýza historie cen MBP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MBP

Chcete vědět, kam může MBP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MBP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

