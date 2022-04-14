Tokenomika pro Heroes of Mavia (MAVIA)

Tokenomika pro Heroes of Mavia (MAVIA)

Zjistěte klíčové informace o Heroes of Mavia (MAVIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Oficiální webové stránky:
https://mavia.com
Bílá kniha:
https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584

Heroes of Mavia (MAVIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Heroes of Mavia (MAVIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 24.20M
$ 24.20M$ 24.20M
Celkový objem:
$ 256.99M
$ 256.99M$ 256.99M
Objem v oběhu:
$ 123.35M
$ 123.35M$ 123.35M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.42M
$ 50.42M$ 50.42M
Historické maximum:
$ 10.7952
$ 10.7952$ 10.7952
Historické minimum:
$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239
Aktuální cena:
$ 0.1962
$ 0.1962$ 0.1962

Tokenomika Heroes of Mavia (MAVIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Heroes of Mavia (MAVIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MAVIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MAVIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MAVIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAVIA!

Jak nakupovat MAVIA

Chtěli byste si přidat Heroes of Mavia (MAVIA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MAVIA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Heroes of Mavia (MAVIA)

Analýza historie cen MAVIA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MAVIA

Chcete vědět, kam může MAVIA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MAVIA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.