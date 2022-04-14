Tokenomika pro catwifmask (MASKSOL)

Zjistěte klíčové informace o catwifmask (MASKSOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o catwifmask (MASKSOL)

Catwifmask is a memecoin themed around masked cat memes, designed to spread virally by encouraging users to update their profile pictures with masked avatars.

Oficiální webové stránky:
https://catwifmask.vip/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6MQpbiTC2YcogidTmKqMLK82qvE9z5QEm7EP3AEDpump

catwifmask (MASKSOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro catwifmask (MASKSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.07M
$ 12.07M$ 12.07M
Celkový objem:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
Objem v oběhu:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.07M
$ 12.07M$ 12.07M
Historické maximum:
$ 0.0305
$ 0.0305$ 0.0305
Historické minimum:
$ 0.004530114501800171
$ 0.004530114501800171$ 0.004530114501800171
Aktuální cena:
$ 0.012077
$ 0.012077$ 0.012077

Tokenomika catwifmask (MASKSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro catwifmask (MASKSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MASKSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MASKSOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MASKSOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMASKSOL!

Jak nakupovat MASKSOL

Chtěli byste si přidat catwifmask (MASKSOL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MASKSOL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro catwifmask (MASKSOL)

Analýza historie cen MASKSOL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MASKSOL

Chcete vědět, kam může MASKSOL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MASKSOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.