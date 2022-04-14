Tokenomika pro Mind-AI (MA)

Tokenomika pro Mind-AI (MA)

Zjistěte klíčové informace o Mind-AI (MA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Mind-AI (MA)

The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

Oficiální webové stránky:
https://www.mind-ai.io/
Bílá kniha:
https://docs.mind-ai.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c

Mind-AI (MA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mind-AI (MA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 189.67K
$ 189.67K$ 189.67K
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 309.87M
$ 309.87M$ 309.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 306.05K
$ 306.05K$ 306.05K
Historické maximum:
$ 0.03401
$ 0.03401$ 0.03401
Historické minimum:
$ 0.000487741864484188
$ 0.000487741864484188$ 0.000487741864484188
Aktuální cena:
$ 0.0006121
$ 0.0006121$ 0.0006121

Tokenomika Mind-AI (MA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mind-AI (MA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMA!

Jak nakupovat MA

Chtěli byste si přidat Mind-AI (MA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Mind-AI (MA)

Analýza historie cen MA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MA

Chcete vědět, kam může MA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.