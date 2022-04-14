Tokenomika pro LandRocker (LRT)

Tokenomika pro LandRocker (LRT)

Zjistěte klíčové informace o LandRocker (LRT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o LandRocker (LRT)

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

Oficiální webové stránky:
https://landrocker.io/
Bílá kniha:
https://whitepaper.landrocker.io/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C

LandRocker (LRT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LandRocker (LRT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 259.77K
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 4.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 650.00K
Historické maximum:
$ 0.010854
Historické minimum:
$ 0.00002117160471387
Aktuální cena:
$ 0.000065
Tokenomika LandRocker (LRT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LandRocker (LRT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LRT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LRT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LRT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLRT!

Jak nakupovat LRT

Chtěli byste si přidat LandRocker (LRT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LRT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro LandRocker (LRT)

Analýza historie cen LRT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LRT

Chcete vědět, kam může LRT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LRT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.