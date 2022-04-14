Tokenomika pro Liquity (LQTY)

Zjistěte klíčové informace o Liquity (LQTY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Liquity (LQTY)

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Oficiální webové stránky:
https://www.liquity.org/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/bwiczmy
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6DEA81C8171D0bA574754EF6F8b412F2Ed88c54D

Liquity (LQTY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Liquity (LQTY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 100.18M
$ 100.18M$ 100.18M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 95.15M
$ 95.15M$ 95.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 105.29M
$ 105.29M$ 105.29M
Historické maximum:
$ 55
$ 55$ 55
Historické minimum:
$ 0.4336891936927399
$ 0.4336891936927399$ 0.4336891936927399
Aktuální cena:
$ 1.0529
$ 1.0529$ 1.0529

Tokenomika Liquity (LQTY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Liquity (LQTY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LQTY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LQTY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LQTY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLQTY!

Jak nakupovat LQTY

Chtěli byste si přidat Liquity (LQTY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LQTY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Liquity (LQTY)

Analýza historie cen LQTY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LQTY

Chcete vědět, kam může LQTY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LQTY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.