Tokenomika pro LoopNetwork (LOOP)
Informace o LoopNetwork (LOOP)
LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.
LoopNetwork (LOOP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LoopNetwork (LOOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika LoopNetwork (LOOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro LoopNetwork (LOOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LOOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LOOP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro LOOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLOOP!
Historie cen pro LoopNetwork (LOOP)
Analýza historie cen LOOP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny LOOP
Chcete vědět, kam může LOOP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LOOP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
