Tokenomika pro LightLink (LL)

Zjistěte klíčové informace o LightLink (LL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o LightLink (LL)

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://lightlink.io
Bílá kniha:
https://docs.lightlink.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73

LightLink (LL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LightLink (LL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.18M
$ 1.18M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 81.67M
$ 81.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.39M
$ 14.39M
Historické maximum:
$ 0.07
$ 0.07
Historické minimum:
$ 0.011224381498808693
$ 0.011224381498808693
Aktuální cena:
$ 0.01439
$ 0.01439

Tokenomika LightLink (LL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LightLink (LL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLL!

Jak nakupovat LL

Chtěli byste si přidat LightLink (LL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro LightLink (LL)

Analýza historie cen LL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny LL

Chcete vědět, kam může LL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.