Tokenomika pro Galileo Protocol (LEOX)

Zjistěte klíčové informace o Galileo Protocol (LEOX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Oficiální webové stránky:
https://www.galileoprotocol.io
Bílá kniha:
https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5

Galileo Protocol (LEOX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Galileo Protocol (LEOX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M
Historické maximum:
$ 1.93
$ 1.93$ 1.93
Historické minimum:
$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367
Aktuální cena:
$ 0.0658
$ 0.0658$ 0.0658

Tokenomika Galileo Protocol (LEOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Galileo Protocol (LEOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LEOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LEOX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LEOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLEOX!

Chtěli byste si přidat Galileo Protocol (LEOX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu LEOX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Analýza historie cen LEOX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Chcete vědět, kam může LEOX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LEOX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.