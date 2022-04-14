Tokenomika pro Milady Meme Coin (LADYS)

Tokenomika pro Milady Meme Coin (LADYS)

Zjistěte klíčové informace o Milady Meme Coin (LADYS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Milady Meme Coin (LADYS)

LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.

Oficiální webové stránky:
https://milady.gg
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf

Milady Meme Coin (LADYS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Milady Meme Coin (LADYS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 24.51M
$ 24.51M$ 24.51M
Celkový objem:
$ 888.00T
$ 888.00T$ 888.00T
Objem v oběhu:
$ 734.37T
$ 734.37T$ 734.37T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.63M
$ 29.63M$ 29.63M
Historické maximum:
$ 0.00000043477
$ 0.00000043477$ 0.00000043477
Historické minimum:
$ 0.000000000291162732
$ 0.000000000291162732$ 0.000000000291162732
Aktuální cena:
$ 0.00000003337
$ 0.00000003337$ 0.00000003337

Tokenomika Milady Meme Coin (LADYS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Milady Meme Coin (LADYS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LADYS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LADYS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LADYS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLADYS!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.