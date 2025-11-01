BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Bitlayer je 0.06341 USD. Sledujte aktualizace cen BTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTR.Dnešní aktuální cena Bitlayer je 0.06341 USD. Sledujte aktualizace cen BTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTR.

Více informací o BTR

Informace o ceně BTR

Co je to BTR

Bílá kniha pro BTR

Oficiální webové stránky BTR

Tokenomika pro BTR

Předpověď cen BTR

Historie BTR

Průvodce nákupem (BTR)

Převodník BTR na fiat měnu

BTR Spot

BTR USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Bitlayer

Kurz Bitlayer(BTR)

Aktuální cena 1 BTR na USD

$0.06343
$0.06343$0.06343
-1.96%1D
USD
Graf aktuální ceny Bitlayer (BTR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:05 (UTC+8)

Informace o ceně Bitlayer (BTR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.06185
$ 0.06185$ 0.06185
Nejnižší za 24 h
$ 0.07099
$ 0.07099$ 0.07099
Nejvyšší za 24 h

$ 0.06185
$ 0.06185$ 0.06185

$ 0.07099
$ 0.07099$ 0.07099

--
----

--
----

+0.18%

-1.96%

-8.53%

-8.53%

Cena Bitlayer (BTR) v reálném čase je $ 0.06341. Za posledních 24 hodin se BTR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.06185 do maxima $ 0.07099, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BTR v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BTR se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o -1.96% a za posledních 7 dní o -8.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitlayer (BTR)

--
----

$ 380.20K
$ 380.20K$ 380.20K

$ 63.41M
$ 63.41M$ 63.41M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BITLAYER

Aktuální tržní kapitalizace Bitlayer je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 380.20K. Objem v oběhu BTR je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 63.41M.

Historie cen v USD pro Bitlayer (BTR)

Sledujte změny cen Bitlayer pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0012681-1.96%
30 dní$ -0.02101-24.89%
60 dní$ +0.00359+6.00%
90 dní$ +0.00091+1.45%
Změna ceny Bitlayer dnes

Dnes zaznamenal BTR změnu o $ -0.0012681 (-1.96%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Bitlayer za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.02101 (-24.89%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Bitlayer za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BTR ke změně o $ +0.00359 (+6.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Bitlayer za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00091 (+1.45%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Bitlayer (BTR)?

Podívejte se na stránku Historie cen Bitlayer.

Co je Bitlayer (BTR)

Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.

Bitlayer je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Bitlayer investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BTRa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Bitlayer na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Bitlayer a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Bitlayer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitlayer (BTR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitlayer (BTR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitlayer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitlayer!

Tokenomika pro Bitlayer (BTR)

Pochopení tokenomiky Bitlayer (BTR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BTR hned teď!

Jak nakupovat Bitlayer (BTR)

Snažíte se zjistit, jak koupit Bitlayer? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Bitlayer podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BTR na místní měny

1 Bitlayer(BTR) na VND
1,668.63415
1 Bitlayer(BTR) na AUD
A$0.0963832
1 Bitlayer(BTR) na GBP
0.0481916
1 Bitlayer(BTR) na EUR
0.0545326
1 Bitlayer(BTR) na USD
$0.06341
1 Bitlayer(BTR) na MYR
RM0.2656879
1 Bitlayer(BTR) na TRY
2.6651223
1 Bitlayer(BTR) na JPY
¥9.70173
1 Bitlayer(BTR) na ARS
ARS$91.2368444
1 Bitlayer(BTR) na RUB
5.0975299
1 Bitlayer(BTR) na INR
5.6333444
1 Bitlayer(BTR) na IDR
Rp1,056.8329106
1 Bitlayer(BTR) na PHP
3.7215329
1 Bitlayer(BTR) na EGP
￡E.2.9834405
1 Bitlayer(BTR) na BRL
R$0.3405117
1 Bitlayer(BTR) na CAD
C$0.088774
1 Bitlayer(BTR) na BDT
7.7563112
1 Bitlayer(BTR) na NGN
91.7650497
1 Bitlayer(BTR) na COP
$243.8843715
1 Bitlayer(BTR) na ZAR
R.1.1001635
1 Bitlayer(BTR) na UAH
2.6600495
1 Bitlayer(BTR) na TZS
T.Sh.156.1820005
1 Bitlayer(BTR) na VES
Bs14.01361
1 Bitlayer(BTR) na CLP
$59.73222
1 Bitlayer(BTR) na PKR
Rs17.8112349
1 Bitlayer(BTR) na KZT
33.6034954
1 Bitlayer(BTR) na THB
฿2.0430702
1 Bitlayer(BTR) na TWD
NT$1.9523939
1 Bitlayer(BTR) na AED
د.إ0.2327147
1 Bitlayer(BTR) na CHF
Fr0.050728
1 Bitlayer(BTR) na HKD
HK$0.4926957
1 Bitlayer(BTR) na AMD
֏24.267007
1 Bitlayer(BTR) na MAD
.د.م0.5865425
1 Bitlayer(BTR) na MXN
$1.1768896
1 Bitlayer(BTR) na SAR
ريال0.2377875
1 Bitlayer(BTR) na ETB
Br9.7790902
1 Bitlayer(BTR) na KES
KSh8.1919379
1 Bitlayer(BTR) na JOD
د.أ0.04495769
1 Bitlayer(BTR) na PLN
0.2333488
1 Bitlayer(BTR) na RON
лв0.2796381
1 Bitlayer(BTR) na SEK
kr0.6011268
1 Bitlayer(BTR) na BGN
лв0.1071629
1 Bitlayer(BTR) na HUF
Ft21.3355627
1 Bitlayer(BTR) na CZK
1.3373169
1 Bitlayer(BTR) na KWD
د.ك0.01940346
1 Bitlayer(BTR) na ILS
0.2060825
1 Bitlayer(BTR) na BOB
Bs0.4381631
1 Bitlayer(BTR) na AZN
0.107797
1 Bitlayer(BTR) na TJS
SM0.5840061
1 Bitlayer(BTR) na GEL
0.1718411
1 Bitlayer(BTR) na AOA
Kz58.1209719
1 Bitlayer(BTR) na BHD
.د.ب0.02384216
1 Bitlayer(BTR) na BMD
$0.06341
1 Bitlayer(BTR) na DKK
kr0.4102627
1 Bitlayer(BTR) na HNL
L1.6689512
1 Bitlayer(BTR) na MUR
2.9003734
1 Bitlayer(BTR) na NAD
$1.0957248
1 Bitlayer(BTR) na NOK
kr0.6417092
1 Bitlayer(BTR) na NZD
$0.1103334
1 Bitlayer(BTR) na PAB
B/.0.06341
1 Bitlayer(BTR) na PGK
K0.2669561
1 Bitlayer(BTR) na QAR
ر.ق0.2308124
1 Bitlayer(BTR) na RSD
дин.6.4411878
1 Bitlayer(BTR) na UZS
soʻm763.9757279
1 Bitlayer(BTR) na ALL
L5.3143921
1 Bitlayer(BTR) na ANG
ƒ0.1135039
1 Bitlayer(BTR) na AWG
ƒ0.1135039
1 Bitlayer(BTR) na BBD
$0.12682
1 Bitlayer(BTR) na BAM
KM0.1065288
1 Bitlayer(BTR) na BIF
Fr187.56678
1 Bitlayer(BTR) na BND
$0.082433
1 Bitlayer(BTR) na BSD
$0.06341
1 Bitlayer(BTR) na JMD
$10.1874506
1 Bitlayer(BTR) na KHR
254.6583646
1 Bitlayer(BTR) na KMF
Fr27.01266
1 Bitlayer(BTR) na LAK
1,378.4782333
1 Bitlayer(BTR) na LKR
රු19.3260998
1 Bitlayer(BTR) na MDL
L1.071629
1 Bitlayer(BTR) na MGA
Ar285.630345
1 Bitlayer(BTR) na MOP
P0.5079141
1 Bitlayer(BTR) na MVR
0.970173
1 Bitlayer(BTR) na MWK
MK110.0867351
1 Bitlayer(BTR) na MZN
MT4.051899
1 Bitlayer(BTR) na NPR
रु9.0029518
1 Bitlayer(BTR) na PYG
449.70372
1 Bitlayer(BTR) na RWF
Fr92.13473
1 Bitlayer(BTR) na SBD
$0.5218643
1 Bitlayer(BTR) na SCR
0.8661806
1 Bitlayer(BTR) na SRD
$2.441285
1 Bitlayer(BTR) na SVC
$0.5548375
1 Bitlayer(BTR) na SZL
L1.1001635
1 Bitlayer(BTR) na TMT
m0.221935
1 Bitlayer(BTR) na TND
د.ت0.18623517
1 Bitlayer(BTR) na TTD
$0.4292857
1 Bitlayer(BTR) na UGX
Sh220.92044
1 Bitlayer(BTR) na XAF
Fr35.82665
1 Bitlayer(BTR) na XCD
$0.171207
1 Bitlayer(BTR) na XOF
Fr35.82665
1 Bitlayer(BTR) na XPF
Fr6.46782
1 Bitlayer(BTR) na BWP
P0.8522304
1 Bitlayer(BTR) na BZD
$0.1274541
1 Bitlayer(BTR) na CVE
$6.0550209
1 Bitlayer(BTR) na DJF
Fr11.22357
1 Bitlayer(BTR) na DOP
$4.0639469
1 Bitlayer(BTR) na DZD
د.ج8.2420318
1 Bitlayer(BTR) na FJD
$0.1433066
1 Bitlayer(BTR) na GNF
Fr551.34995
1 Bitlayer(BTR) na GTQ
Q0.4863547
1 Bitlayer(BTR) na GYD
$13.2793222
1 Bitlayer(BTR) na ISK
kr7.92625

Zdroj Bitlayer

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Bitlayer, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Bitlayer
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitlayer

Jakou hodnotu má dnes Bitlayer (BTR)?
Aktuální cena BTR v USD je 0.06341 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BTR v USD?
Aktuální cena BTR v USD je $ 0.06341. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitlayer?
Tržní kapitalizace BTR je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BTR v oběhu?
Objem BTR v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BTR?
BTR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BTR?
BTR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BTR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BTR je $ 380.20K USD.
Dosáhne BTR letos vyšší ceny?
BTR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBTR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:44:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bitlayer (BTR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BTR na USD

Částka

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0.0634 USD

Obchodujte BTR

BTR/USDC
$0.06351
$0.06351$0.06351
-1.59%
BTR/USDT
$0.06343
$0.06343$0.06343
-1.88%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,952.18
$109,952.18$109,952.18

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,853.31
$3,853.31$3,853.31

-0.19%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02508
$0.02508$0.02508

-22.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.06
$185.06$185.06

-1.64%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,853.31
$3,853.31$3,853.31

-0.19%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,952.18
$109,952.18$109,952.18

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.06
$185.06$185.06

-1.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5014
$2.5014$2.5014

-0.89%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.50
$1,084.50$1,084.50

+0.01%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000790
$0.0000790$0.0000790

+58.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000476
$0.000476$0.000476

+138.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0054
$0.0054$0.0054

+116.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20889
$0.20889$0.20889

+50.07%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7317
$0.7317$0.7317

+42.16%