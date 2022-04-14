Tokenomika pro Karlsen (KLS)

Zjistěte klíčové informace o Karlsen (KLS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Karlsen (KLS)

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Oficiální webové stránky:
https://www.karlsencoin.com
Bílá kniha:
https://karlsencoin.com/docs/karlsen-whitepaper-v1.0.1.pdf
Block Explorer:
https://explorer.karlsencoin.com

Karlsen (KLS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Karlsen (KLS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 419.39K
$ 419.39K
Celkový objem:
$ 4.96B
$ 4.96B
Objem v oběhu:
$ 2.24B
$ 2.24B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 929.20K
$ 929.20K
Historické maximum:
$ 0.02846
$ 0.02846
Historické minimum:
$ 0.000141080496819857
$ 0.000141080496819857
Aktuální cena:
$ 0.0001873
$ 0.0001873

Tokenomika Karlsen (KLS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Karlsen (KLS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KLS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KLS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KLS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKLS!

Jak nakupovat KLS

Chtěli byste si přidat Karlsen (KLS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KLS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Karlsen (KLS)

Analýza historie cen KLS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KLS

Chcete vědět, kam může KLS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KLS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.