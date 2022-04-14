Tokenomika pro Klaus (KLAUS)

Tokenomika pro Klaus (KLAUS)

Zjistěte klíčové informace o Klaus (KLAUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Klaus (KLAUS)

Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR.

Oficiální webové stránky:
https://www.klausoneth.com/
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2

Klaus (KLAUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Klaus (KLAUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 375.00K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 375.00K
Historické maximum:
$ 0.0686
Historické minimum:
$ 0.000337462342291116
Aktuální cena:
$ 0.000375
Tokenomika Klaus (KLAUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Klaus (KLAUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KLAUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KLAUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KLAUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKLAUS!

Jak nakupovat KLAUS

Chtěli byste si přidat Klaus (KLAUS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KLAUS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Klaus (KLAUS)

Analýza historie cen KLAUS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KLAUS

Chcete vědět, kam může KLAUS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KLAUS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.