BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena KGEN je 0.2405 USD. Sledujte aktualizace cen KGEN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KGEN.Dnešní aktuální cena KGEN je 0.2405 USD. Sledujte aktualizace cen KGEN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KGEN.

Více informací o KGEN

Informace o ceně KGEN

Co je to KGEN

Bílá kniha pro KGEN

Oficiální webové stránky KGEN

Tokenomika pro KGEN

Předpověď cen KGEN

Historie KGEN

Průvodce nákupem (KGEN)

Převodník KGEN na fiat měnu

KGEN Spot

KGEN USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo KGEN

Kurz KGEN(KGEN)

Aktuální cena 1 KGEN na USD

$0.2404
$0.2404$0.2404
-3.56%1D
USD
Graf aktuální ceny KGEN (KGEN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:55 (UTC+8)

Informace o ceně KGEN (KGEN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.2383
$ 0.2383$ 0.2383
Nejnižší za 24 h
$ 0.2674
$ 0.2674$ 0.2674
Nejvyšší za 24 h

$ 0.2383
$ 0.2383$ 0.2383

$ 0.2674
$ 0.2674$ 0.2674

--
----

--
----

-0.42%

-3.56%

-15.53%

-15.53%

Cena KGEN (KGEN) v reálném čase je $ 0.2405. Za posledních 24 hodin se KGEN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.2383 do maxima $ 0.2674, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KGEN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KGEN se za poslední hodinu změnila o -0.42%, za 24 hodin o -3.56% a za posledních 7 dní o -15.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu KGEN (KGEN)

--
----

$ 656.26K
$ 656.26K$ 656.26K

$ 240.50M
$ 240.50M$ 240.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace KGEN je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 656.26K. Objem v oběhu KGEN je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 240.50M.

Historie cen v USD pro KGEN (KGEN)

Sledujte změny cen KGEN pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.008874-3.56%
30 dní$ +0.0405+20.25%
60 dní$ +0.0405+20.25%
90 dní$ +0.0405+20.25%
Změna ceny KGEN dnes

Dnes zaznamenal KGEN změnu o $ -0.008874 (-3.56%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny KGEN za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0405 (+20.25%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny KGEN za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u KGEN ke změně o $ +0.0405 (+20.25%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny KGEN za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0405 (+20.25%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům KGEN (KGEN)?

Podívejte se na stránku Historie cen KGEN.

Co je KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich KGEN investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu KGENa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o KGEN na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na KGEN a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny KGEN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít KGEN (KGEN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva KGEN (KGEN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro KGEN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny KGEN!

Tokenomika pro KGEN (KGEN)

Pochopení tokenomiky KGEN (KGEN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KGEN hned teď!

Jak nakupovat KGEN (KGEN)

Snažíte se zjistit, jak koupit KGEN? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit KGEN podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

KGEN na místní měny

1 KGEN(KGEN) na VND
6,328.7575
1 KGEN(KGEN) na AUD
A$0.36556
1 KGEN(KGEN) na GBP
0.18278
1 KGEN(KGEN) na EUR
0.20683
1 KGEN(KGEN) na USD
$0.2405
1 KGEN(KGEN) na MYR
RM1.007695
1 KGEN(KGEN) na TRY
10.108215
1 KGEN(KGEN) na JPY
¥36.7965
1 KGEN(KGEN) na ARS
ARS$345.05016
1 KGEN(KGEN) na RUB
19.333795
1 KGEN(KGEN) na INR
21.349185
1 KGEN(KGEN) na IDR
Rp4,008.33173
1 KGEN(KGEN) na PHP
14.114945
1 KGEN(KGEN) na EGP
￡E.11.358815
1 KGEN(KGEN) na BRL
R$1.291485
1 KGEN(KGEN) na CAD
C$0.3367
1 KGEN(KGEN) na BDT
29.41796
1 KGEN(KGEN) na NGN
347.54174
1 KGEN(KGEN) na COP
$924.999075
1 KGEN(KGEN) na ZAR
R.4.177485
1 KGEN(KGEN) na UAH
10.088975
1 KGEN(KGEN) na TZS
T.Sh.589.46069
1 KGEN(KGEN) na VES
Bs53.1505
1 KGEN(KGEN) na CLP
$226.551
1 KGEN(KGEN) na PKR
Rs67.9172
1 KGEN(KGEN) na KZT
126.97919
1 KGEN(KGEN) na THB
฿7.74891
1 KGEN(KGEN) na TWD
NT$7.404995
1 KGEN(KGEN) na AED
د.إ0.882635
1 KGEN(KGEN) na CHF
Fr0.1924
1 KGEN(KGEN) na HKD
HK$1.868685
1 KGEN(KGEN) na AMD
֏91.72189
1 KGEN(KGEN) na MAD
.د.م2.219815
1 KGEN(KGEN) na MXN
$4.46368
1 KGEN(KGEN) na SAR
ريال0.901875
1 KGEN(KGEN) na ETB
Br36.948015
1 KGEN(KGEN) na KES
KSh30.98602
1 KGEN(KGEN) na JOD
د.أ0.1705145
1 KGEN(KGEN) na PLN
0.88504
1 KGEN(KGEN) na RON
лв1.060605
1 KGEN(KGEN) na SEK
kr2.27994
1 KGEN(KGEN) na BGN
лв0.406445
1 KGEN(KGEN) na HUF
Ft80.921035
1 KGEN(KGEN) na CZK
5.072145
1 KGEN(KGEN) na KWD
د.ك0.0733525
1 KGEN(KGEN) na ILS
0.781625
1 KGEN(KGEN) na BOB
Bs1.661855
1 KGEN(KGEN) na AZN
0.40885
1 KGEN(KGEN) na TJS
SM2.20779
1 KGEN(KGEN) na GEL
0.651755
1 KGEN(KGEN) na AOA
Kz220.439895
1 KGEN(KGEN) na BHD
.د.ب0.0901875
1 KGEN(KGEN) na BMD
$0.2405
1 KGEN(KGEN) na DKK
kr1.556035
1 KGEN(KGEN) na HNL
L6.30591
1 KGEN(KGEN) na MUR
11.00047
1 KGEN(KGEN) na NAD
$4.158245
1 KGEN(KGEN) na NOK
kr2.43386
1 KGEN(KGEN) na NZD
$0.41847
1 KGEN(KGEN) na PAB
B/.0.2405
1 KGEN(KGEN) na PGK
K1.0101
1 KGEN(KGEN) na QAR
ر.ق0.873015
1 KGEN(KGEN) na RSD
дин.24.42999
1 KGEN(KGEN) na UZS
soʻm2,863.09478
1 KGEN(KGEN) na ALL
L20.079345
1 KGEN(KGEN) na ANG
ƒ0.430495
1 KGEN(KGEN) na AWG
ƒ0.430495
1 KGEN(KGEN) na BBD
$0.481
1 KGEN(KGEN) na BAM
KM0.40404
1 KGEN(KGEN) na BIF
Fr702.9815
1 KGEN(KGEN) na BND
$0.310245
1 KGEN(KGEN) na BSD
$0.2405
1 KGEN(KGEN) na JMD
$38.492025
1 KGEN(KGEN) na KHR
962
1 KGEN(KGEN) na KMF
Fr102.453
1 KGEN(KGEN) na LAK
5,228.260765
1 KGEN(KGEN) na LKR
රු73.01099
1 KGEN(KGEN) na MDL
L4.081285
1 KGEN(KGEN) na MGA
Ar1,078.47415
1 KGEN(KGEN) na MOP
P1.926405
1 KGEN(KGEN) na MVR
3.67965
1 KGEN(KGEN) na MWK
MK416.08905
1 KGEN(KGEN) na MZN
MT15.36795
1 KGEN(KGEN) na NPR
रु34.01632
1 KGEN(KGEN) na PYG
1,705.626
1 KGEN(KGEN) na RWF
Fr349.4465
1 KGEN(KGEN) na SBD
$1.979315
1 KGEN(KGEN) na SCR
3.28523
1 KGEN(KGEN) na SRD
$9.25925
1 KGEN(KGEN) na SVC
$2.104375
1 KGEN(KGEN) na SZL
L4.158245
1 KGEN(KGEN) na TMT
m0.84175
1 KGEN(KGEN) na TND
د.ت0.708032
1 KGEN(KGEN) na TTD
$1.628185
1 KGEN(KGEN) na UGX
Sh835.016
1 KGEN(KGEN) na XAF
Fr135.8825
1 KGEN(KGEN) na XCD
$0.64935
1 KGEN(KGEN) na XOF
Fr135.8825
1 KGEN(KGEN) na XPF
Fr24.531
1 KGEN(KGEN) na BWP
P3.220295
1 KGEN(KGEN) na BZD
$0.483405
1 KGEN(KGEN) na CVE
$22.859525
1 KGEN(KGEN) na DJF
Fr42.5685
1 KGEN(KGEN) na DOP
$15.40643
1 KGEN(KGEN) na DZD
د.ج31.257785
1 KGEN(KGEN) na FJD
$0.54353
1 KGEN(KGEN) na GNF
Fr2,073.11
1 KGEN(KGEN) na GTQ
Q1.83742
1 KGEN(KGEN) na GYD
$50.36551
1 KGEN(KGEN) na ISK
kr29.822

Zdroj KGEN

Pokud chcete se podrobněji seznámit s KGEN, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka KGEN
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně KGEN

Jakou hodnotu má dnes KGEN (KGEN)?
Aktuální cena KGEN v USD je 0.2405 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KGEN v USD?
Aktuální cena KGEN v USD je $ 0.2405. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace KGEN?
Tržní kapitalizace KGEN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KGEN v oběhu?
Objem KGEN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KGEN?
KGEN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KGEN?
KGEN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování KGEN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KGEN je $ 656.26K USD.
Dosáhne KGEN letos vyšší ceny?
KGEN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKGEN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:21:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se KGEN (KGEN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod KGEN na USD

Částka

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2405 USD

Obchodujte KGEN

KGEN/USDT
$0.2404
$0.2404$0.2404
-3.56%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,139.24
$110,139.24$110,139.24

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.90
$3,877.90$3,877.90

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02385
$0.02385$0.02385

-25.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.90
$3,877.90$3,877.90

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,139.24
$110,139.24$110,139.24

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.19
$186.19$186.19

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5096
$2.5096$2.5096

-0.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09805
$0.09805$0.09805

+96.10%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01920
$0.01920$0.01920

-4.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00532
$0.00532$0.00532

+343.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054350
$0.0054350$0.0054350

+177.01%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0048
$0.0048$0.0048

+92.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.303
$20.303$20.303

+57.82%