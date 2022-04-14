Tokenomika pro Keyboard Cat (KEYCAT)

Informace o Keyboard Cat (KEYCAT)

Oficiální webové stránky:
https://keyboardcat.fun
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973

Keyboard Cat (KEYCAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Keyboard Cat (KEYCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 59.02M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 59.02M
Historické maximum:
$ 0.01923
Historické minimum:
$ 0.000206991672661933
Aktuální cena:
$ 0.005902
Tokenomika Keyboard Cat (KEYCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Keyboard Cat (KEYCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KEYCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KEYCAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KEYCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKEYCAT!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.