Tokenomika pro JUST (JST)

Zjistěte klíčové informace o JUST (JST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o JUST (JST)

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://just.network/#/
Bílá kniha:
https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9

JUST (JST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro JUST (JST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 342.44M
$ 342.44M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 9.90B
$ 9.90B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.198
$ 0.198
Historické minimum:
$ 0.00476612780651
$ 0.00476612780651
Aktuální cena:
$ 0.03459
$ 0.03459

Tokenomika JUST (JST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro JUST (JST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJST!

Jak nakupovat JST

Chtěli byste si přidat JUST (JST) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu JST, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro JUST (JST)

Analýza historie cen JST pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny JST

Chcete vědět, kam může JST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.