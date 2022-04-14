Tokenomika pro Ispolink Token (ISP)

Zjistěte klíčové informace o Ispolink Token (ISP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ispolink Token (ISP)

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

Oficiální webové stránky:
https://ispolink.com/
Bílá kniha:
https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014

Ispolink Token (ISP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ispolink Token (ISP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.96M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 7.80B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.0189
Historické minimum:
$ 0.000272950122589025
Aktuální cena:
$ 0.0003797
Tokenomika Ispolink Token (ISP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ispolink Token (ISP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ISP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ISP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ISP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuISP!

Jak nakupovat ISP

Chtěli byste si přidat Ispolink Token (ISP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ISP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ispolink Token (ISP)

Analýza historie cen ISP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ISP

Chcete vědět, kam může ISP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ISP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.