Tokenomika pro IQ (IQ)

Zjistěte klíčové informace o IQ (IQ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o IQ (IQ)

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

Oficiální webové stránky:
https://iqai.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9

IQ (IQ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro IQ (IQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 83.46M
Celkový objem:
$ 60.00B
Objem v oběhu:
$ 22.72B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 220.44M
Historické maximum:
$ 0.04
Historické minimum:
$ 0.000624084526758
Aktuální cena:
$ 0.003674
Tokenomika IQ (IQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro IQ (IQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů IQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu IQ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro IQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuIQ!

Jak nakupovat IQ

Chtěli byste si přidat IQ (IQ) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu IQ, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro IQ (IQ)

Analýza historie cen IQ pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny IQ

Chcete vědět, kam může IQ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen IQ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.