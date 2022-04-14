Tokenomika pro SPACE ID (ID)

Zjistěte klíčové informace o SPACE ID (ID), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Oficiální webové stránky:
https://space.id
Bílá kniha:
https://docs.space.id
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406

SPACE ID (ID): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SPACE ID (ID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 194.27M
Celkový objem:
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 1.09B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 357.40M
Historické maximum:
$ 1.8377
Historické minimum:
$ 0.1348710561542328
Aktuální cena:
$ 0.1787
Tokenomika SPACE ID (ID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SPACE ID (ID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ID, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuID!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.