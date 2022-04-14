Tokenomika pro HONK (HONK)

Zjistěte klíčové informace o HONK (HONK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o HONK (HONK)

Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."

Oficiální webové stránky:
https://honk.lol/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3ag1Mj9AKz9FAkCQ6gAEhpLSX8B2pUbPdkb9iBsDLZNB

HONK (HONK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HONK (HONK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 931.78K
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 919.82M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.04001
Historické minimum:
$ 0.000066295081003402
Aktuální cena:
$ 0.001013
Tokenomika HONK (HONK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HONK (HONK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HONK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HONK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HONK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHONK!

Jak nakupovat HONK

Chtěli byste si přidat HONK (HONK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HONK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro HONK (HONK)

Analýza historie cen HONK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HONK

Chcete vědět, kam může HONK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HONK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.