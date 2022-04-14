Tokenomika pro HyperGPT (HGPT)

Zjistěte klíčové informace o HyperGPT (HGPT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o HyperGPT (HGPT)

HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.

Oficiální webové stránky:
https://hypergpt.ai/
Bílá kniha:
https://docs.hypergpt.ai/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x529c79f6918665ebe250f32eeeaa1d410a0798c6

HyperGPT (HGPT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro HyperGPT (HGPT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.84M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 768.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.61M
Historické maximum:
$ 0.10777
Historické minimum:
$ 0.003368045600990264
Aktuální cena:
$ 0.007605
Tokenomika HyperGPT (HGPT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro HyperGPT (HGPT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HGPT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HGPT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HGPT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHGPT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.