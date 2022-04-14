Tokenomika pro Handy (HANDY)

Zjistěte klíčové informace o Handy (HANDY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Handy (HANDY)

HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.

Oficiální webové stránky:
https://handypick.io/
Bílá kniha:
https://handypick.io/download/Handy_Whitepaper_ver.1.5_EN.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x8bbe1a2961B41340468D0548c2cd5B7DFA9b684c

Handy (HANDY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Handy (HANDY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 945.97M
$ 945.97M$ 945.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.53M
$ 29.53M$ 29.53M
Historické maximum:
$ 0.13265
$ 0.13265$ 0.13265
Historické minimum:
$ 0.000179943687838329
$ 0.000179943687838329$ 0.000179943687838329
Aktuální cena:
$ 0.0029525
$ 0.0029525$ 0.0029525

Tokenomika Handy (HANDY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Handy (HANDY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HANDY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HANDY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HANDY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHANDY!

Jak nakupovat HANDY

Chtěli byste si přidat Handy (HANDY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu HANDY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Handy (HANDY)

Analýza historie cen HANDY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny HANDY

Chcete vědět, kam může HANDY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HANDY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.