Tokenomika pro GROK (GROK)
Informace o GROK (GROK)
GROK is a meme coin on Ethereum.
GROK (GROK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GROK (GROK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu GROK (GROK)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů GROK. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
Grok is a meme token inspired by Elon Musk's Grok AI program. It has rapidly gained attention in the crypto space, reaching a $160 million market capitalization within eight days of launch and attracting over 11,000 holders. However, it is important to note that the GROK token is not officially affiliated with the actual Grok AI service.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 420,000,000,000,000,000 GROK tokens.
- Issuance: The token was created and distributed via a presale and liquidity event, with the contract deployed using the PINKSALE token launch tool. The contract is fully verifiable and audited, with no malicious functions.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Pre-sale + Liquidity
|95%
|CEX Listing
|5%
- Pre-sale + Liquidity: The vast majority of tokens (95%) were allocated to presale participants and liquidity pools, ensuring broad community distribution and deep liquidity.
- CEX Listing: 5% of the supply is reserved for centralized exchange listings, supporting future trading and adoption.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: The GROK token is primarily a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. It is designed for trading, holding, and community engagement.
- Ecosystem Role: The token is used to access AI services, reward contributors, and support the growth of the Grok ecosystem, including AI tools, NFT generation, and contract scanning.
- Incentives: There are no explicit staking or farming incentives; the main incentive is speculative trading and community-driven value appreciation.
Locking Mechanism
- Liquidity Lock: The liquidity for GROK is locked for 100 years, providing holders with confidence in the token's stability and reducing the risk of rug pulls.
- Team Tokens: There are no team tokens, which aligns the interests of the community and reduces the risk of large insider sell-offs.
Unlocking Time
- Immediate Unlock: All tokens allocated to presale and liquidity were made available immediately upon launch.
- No Vesting: There is no vesting schedule or delayed unlock for any portion of the supply, as there are no team or advisor allocations.
Additional Notes
- Security: The contract is audited and the ownership was renounced at launch, ensuring that no single party can alter the contract or access locked liquidity.
- Community Focus: The project emphasizes transparency, safety, and community-driven growth, with no central authority controlling the token supply.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|420 quadrillion tokens, all minted at launch
|Allocation
|95% presale + liquidity, 5% CEX listing
|Usage/Incentive
|Meme coin, access to AI services, community rewards
|Locking
|Liquidity locked for 100 years, no team tokens
|Unlocking
|All tokens unlocked at launch, no vesting or delayed unlocks
Implications and Considerations
- Decentralization: The absence of team tokens and the renounced contract ownership promote decentralization and community trust.
- Speculative Nature: As a meme token, GROK's value is highly speculative and driven by community sentiment rather than utility or revenue generation.
- Security: The long-term liquidity lock and contract audit reduce the risk of common DeFi exploits and rug pulls.
- No Structured Incentives: Without staking, farming, or structured rewards, the token relies on organic community growth and speculative trading for value appreciation.
In conclusion, Grok's token economics are designed for maximum transparency and community alignment, with all tokens unlocked at launch, no team allocations, and a focus on meme-driven growth. This structure minimizes centralization risks but also means the token's value is subject to high volatility and market sentiment.
Tokenomika GROK (GROK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GROK (GROK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GROK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GROK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GROK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGROK!
Jak nakupovat GROK
Chtěli byste si přidat GROK (GROK) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GROK, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro GROK (GROK)
Analýza historie cen GROK pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny GROK
Chcete vědět, kam může GROK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GROK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit GROK (GROK)
Částka
1 GROK = 0.002076 USD