Tokenomika pro Fractiq (FRACTIQ)

Zjistěte klíčové informace o Fractiq (FRACTIQ), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:45:43 (UTC+8)
USD

Fractiq (FRACTIQ): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fractiq (FRACTIQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 425.42K
$ 425.42K$ 425.42K
Historické maximum:
$ 1.2342
$ 1.2342$ 1.2342
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.000020258
$ 0.000020258$ 0.000020258

Informace o Fractiq (FRACTIQ)

AI-Powered Low-/No-Code Blockchain Generation Platform. Block-by-block, build the future. Generate dApps, NFTs & DeFi modules in minutes.

Oficiální webové stránky:
https://fractiq.xyz/
Bílá kniha:
https://fractiq.xyz/Whitepaper.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0B6c7c1B6484c33f4e5255a69eE833dBe0c396Be

Tokenomika Fractiq (FRACTIQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fractiq (FRACTIQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FRACTIQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FRACTIQ, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FRACTIQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRACTIQ!

