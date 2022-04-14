Tokenomika pro Foxsy AI (FOXSY)

Tokenomika pro Foxsy AI (FOXSY)

Zjistěte klíčové informace o Foxsy AI (FOXSY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Oficiální webové stránky:
https://foxsy.ai
Bílá kniha:
https://project.docs.foxsy.ai/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2

Foxsy AI (FOXSY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Foxsy AI (FOXSY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M
Celkový objem:
$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B
Objem v oběhu:
$ 661.20M
$ 661.20M$ 661.20M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 14.19M
$ 14.19M$ 14.19M
Historické maximum:
$ 0.16
$ 0.16$ 0.16
Historické minimum:
$ 0.007033292273439486
$ 0.007033292273439486$ 0.007033292273439486
Aktuální cena:
$ 0.007176
$ 0.007176$ 0.007176

Tokenomika Foxsy AI (FOXSY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Foxsy AI (FOXSY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FOXSY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FOXSY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FOXSY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFOXSY!

Jak nakupovat FOXSY

Chtěli byste si přidat Foxsy AI (FOXSY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FOXSY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Foxsy AI (FOXSY)

Analýza historie cen FOXSY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FOXSY

Chcete vědět, kam může FOXSY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FOXSY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.