Tokenomika pro FNT Crypto (FNTIO)

Zjistěte klíčové informace o FNT Crypto (FNTIO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.

Oficiální webové stránky:
https://fntcrypto.io/
Bílá kniha:
https://fnt.gitbook.io/fnt-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xE401D87C52865D9294859Db794c726ECe7Eadcb9

FNT Crypto (FNTIO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FNT Crypto (FNTIO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.0009997
$ 0.0009997$ 0.0009997

Tokenomika FNT Crypto (FNTIO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FNT Crypto (FNTIO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FNTIO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FNTIO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FNTIO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFNTIO!

Jak nakupovat FNTIO

Chtěli byste si přidat FNT Crypto (FNTIO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FNTIO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro FNT Crypto (FNTIO)

Analýza historie cen FNTIO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny FNTIO

Chcete vědět, kam může FNTIO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FNTIO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

