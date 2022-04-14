Tokenomika pro DeepFakeAI (FAKEAI)
Informace o DeepFakeAI (FAKEAI)
DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value.
DeepFakeAI (FAKEAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeepFakeAI (FAKEAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DeepFakeAI (FAKEAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DeepFakeAI (FAKEAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FAKEAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FAKEAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FAKEAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFAKEAI!
Jak nakupovat FAKEAI
Chtěli byste si přidat DeepFakeAI (FAKEAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FAKEAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro DeepFakeAI (FAKEAI)
Analýza historie cen FAKEAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny FAKEAI
Chcete vědět, kam může FAKEAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FAKEAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit DeepFakeAI (FAKEAI)
Částka
1 FAKEAI = 0.002469 USD