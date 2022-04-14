Tokenomika pro Friend3 (F3)
Informace o Friend3 (F3)
Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop.
Friend3 (F3): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Friend3 (F3), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Friend3 (F3): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Friend3 (F3) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů F3, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu F3, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro F3 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuF3!
Historie cen pro Friend3 (F3)
Analýza historie cen F3 pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny F3
Chcete vědět, kam může F3 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen F3 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
