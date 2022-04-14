Tokenomika pro Dogelon Mars (ELON)
Informace o Dogelon Mars (ELON)
In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.
Dogelon Mars (ELON): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dogelon Mars (ELON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dogelon Mars (ELON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dogelon Mars (ELON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ELON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ELON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ELON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuELON!
Jak nakupovat ELON
Chtěli byste si přidat Dogelon Mars (ELON) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ELON, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Dogelon Mars (ELON)
Analýza historie cen ELON pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny ELON
Chcete vědět, kam může ELON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ELON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Dogelon Mars (ELON)
Částka
1 ELON = 0.0000001228 USD