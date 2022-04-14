Tokenomika pro Divo (DVO)

Zjistěte klíčové informace o Divo (DVO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Divo (DVO)

DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools.

Oficiální webové stránky:
https://www.divo.global/
Bílá kniha:
https://drive.google.com/file/d/1KLIUDW4wDNKfBy8hdDLfmC6ckIQs-HlW/view
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x8708cceb45b218e93a4d2cfc95eb8250ab13fa9d

Divo (DVO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Divo (DVO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.010622
$ 0.010622$ 0.010622
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.0008385
$ 0.0008385$ 0.0008385

Tokenomika Divo (DVO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Divo (DVO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DVO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DVO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DVO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDVO!

Jak nakupovat DVO

Chtěli byste si přidat Divo (DVO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DVO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Divo (DVO)

Analýza historie cen DVO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DVO

Chcete vědět, kam může DVO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DVO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.