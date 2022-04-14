Tokenomika pro Donablock (DOBO)

Zjistěte klíčové informace o Donablock (DOBO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Donablock (DOBO)

Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities.

Oficiální webové stránky:
https://www.dona-box.com/
Bílá kniha:
https://wpen.donablock.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6

Donablock (DOBO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Donablock (DOBO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 0.322
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.05185
Tokenomika Donablock (DOBO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Donablock (DOBO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DOBO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DOBO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DOBO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDOBO!

Jak nakupovat DOBO

Chtěli byste si přidat Donablock (DOBO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DOBO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Donablock (DOBO)

Analýza historie cen DOBO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DOBO

Chcete vědět, kam může DOBO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DOBO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

