Tokenomika pro Dimitra Token (DMTR)

Zjistěte klíčové informace o Dimitra Token (DMTR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Oficiální webové stránky:
https://dimitra.io/
Bílá kniha:
https://dimitra.io/token
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB

Dimitra Token (DMTR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dimitra Token (DMTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.89M
$ 7.89M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 486.50M
$ 486.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.22M
$ 16.22M
Historické maximum:
$ 0.26
$ 0.26
Historické minimum:
$ 0.002640306614176698
$ 0.002640306614176698
Aktuální cena:
$ 0.01622
$ 0.01622

Tokenomika Dimitra Token (DMTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dimitra Token (DMTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DMTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DMTR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DMTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDMTR!

Jak nakupovat DMTR

Chtěli byste si přidat Dimitra Token (DMTR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DMTR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Dimitra Token (DMTR)

Analýza historie cen DMTR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DMTR

Chcete vědět, kam může DMTR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DMTR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.