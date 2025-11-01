BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena DOWGE je 0.010807 USD. Sledujte aktualizace cen DJI6930 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DJI6930.Dnešní aktuální cena DOWGE je 0.010807 USD. Sledujte aktualizace cen DJI6930 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DJI6930.

Více informací o DJI6930

Informace o ceně DJI6930

Co je to DJI6930

Oficiální webové stránky DJI6930

Tokenomika pro DJI6930

Předpověď cen DJI6930

Historie DJI6930

Průvodce nákupem (DJI6930)

Převodník DJI6930 na fiat měnu

DJI6930 Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DOWGE

Kurz DOWGE(DJI6930)

Aktuální cena 1 DJI6930 na USD

$0.010807
$0.010807$0.010807
-7.07%1D
USD
Graf aktuální ceny DOWGE (DJI6930)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:05 (UTC+8)

Informace o ceně DOWGE (DJI6930) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01041
$ 0.01041$ 0.01041
Nejnižší za 24 h
$ 0.011646
$ 0.011646$ 0.011646
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01041
$ 0.01041$ 0.01041

$ 0.011646
$ 0.011646$ 0.011646

$ 0.08693921033884658
$ 0.08693921033884658$ 0.08693921033884658

$ 0.000062434482660359
$ 0.000062434482660359$ 0.000062434482660359

+0.21%

-7.07%

-15.84%

-15.84%

Cena DOWGE (DJI6930) v reálném čase je $ 0.010807. Za posledních 24 hodin se DJI6930 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01041 do maxima $ 0.011646, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DJI6930 v historii je $ 0.08693921033884658, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000062434482660359.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DJI6930 se za poslední hodinu změnila o +0.21%, za 24 hodin o -7.07% a za posledních 7 dní o -15.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DOWGE (DJI6930)

No.1111

$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M

$ 60.32K
$ 60.32K$ 60.32K

$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,625
999,978,625 999,978,625

999,978,625
999,978,625 999,978,625

100.00%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace DOWGE je $ 10.81M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 60.32K. Objem v oběhu DJI6930 je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999978625. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.81M.

Historie cen v USD pro DOWGE (DJI6930)

Sledujte změny cen DOWGE pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00082218-7.07%
30 dní$ -0.006376-37.11%
60 dní$ -0.001533-12.43%
90 dní$ -0.048043-81.64%
Změna ceny DOWGE dnes

Dnes zaznamenal DJI6930 změnu o $ -0.00082218 (-7.07%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny DOWGE za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.006376 (-37.11%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny DOWGE za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DJI6930 ke změně o $ -0.001533 (-12.43%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny DOWGE za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.048043 (-81.64%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům DOWGE (DJI6930)?

Podívejte se na stránku Historie cen DOWGE.

Co je DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich DOWGE investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DJI6930a zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o DOWGE na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na DOWGE a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny DOWGE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DOWGE (DJI6930) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DOWGE (DJI6930) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DOWGE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DOWGE!

Tokenomika pro DOWGE (DJI6930)

Pochopení tokenomiky DOWGE (DJI6930) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DJI6930 hned teď!

Jak nakupovat DOWGE (DJI6930)

Snažíte se zjistit, jak koupit DOWGE? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit DOWGE podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DJI6930 na místní měny

1 DOWGE(DJI6930) na VND
284.386205
1 DOWGE(DJI6930) na AUD
A$0.01642664
1 DOWGE(DJI6930) na GBP
0.00821332
1 DOWGE(DJI6930) na EUR
0.00929402
1 DOWGE(DJI6930) na USD
$0.010807
1 DOWGE(DJI6930) na MYR
RM0.04528133
1 DOWGE(DJI6930) na TRY
0.45421821
1 DOWGE(DJI6930) na JPY
¥1.653471
1 DOWGE(DJI6930) na ARS
ARS$15.54954388
1 DOWGE(DJI6930) na RUB
0.86877473
1 DOWGE(DJI6930) na INR
0.96009388
1 DOWGE(DJI6930) na IDR
Rp180.11659462
1 DOWGE(DJI6930) na PHP
0.63426283
1 DOWGE(DJI6930) na EGP
￡E.0.50846935
1 DOWGE(DJI6930) na BRL
R$0.05803359
1 DOWGE(DJI6930) na CAD
C$0.0151298
1 DOWGE(DJI6930) na BDT
1.32191224
1 DOWGE(DJI6930) na NGN
15.63956619
1 DOWGE(DJI6930) na COP
$41.56534305
1 DOWGE(DJI6930) na ZAR
R.0.18750145
1 DOWGE(DJI6930) na UAH
0.45335365
1 DOWGE(DJI6930) na TZS
T.Sh.26.61818135
1 DOWGE(DJI6930) na VES
Bs2.388347
1 DOWGE(DJI6930) na CLP
$10.180194
1 DOWGE(DJI6930) na PKR
Rs3.03557823
1 DOWGE(DJI6930) na KZT
5.72706158
1 DOWGE(DJI6930) na THB
฿0.34820154
1 DOWGE(DJI6930) na TWD
NT$0.33274753
1 DOWGE(DJI6930) na AED
د.إ0.03966169
1 DOWGE(DJI6930) na CHF
Fr0.0086456
1 DOWGE(DJI6930) na HKD
HK$0.08397039
1 DOWGE(DJI6930) na AMD
֏4.1358389
1 DOWGE(DJI6930) na MAD
.د.م0.09996475
1 DOWGE(DJI6930) na MXN
$0.20057792
1 DOWGE(DJI6930) na SAR
ريال0.04052625
1 DOWGE(DJI6930) na ETB
Br1.66665554
1 DOWGE(DJI6930) na KES
KSh1.39615633
1 DOWGE(DJI6930) na JOD
د.أ0.007662163
1 DOWGE(DJI6930) na PLN
0.03976976
1 DOWGE(DJI6930) na RON
лв0.04765887
1 DOWGE(DJI6930) na SEK
kr0.10245036
1 DOWGE(DJI6930) na BGN
лв0.01826383
1 DOWGE(DJI6930) na HUF
Ft3.63623129
1 DOWGE(DJI6930) na CZK
0.22791963
1 DOWGE(DJI6930) na KWD
د.ك0.003306942
1 DOWGE(DJI6930) na ILS
0.03512275
1 DOWGE(DJI6930) na BOB
Bs0.07467637
1 DOWGE(DJI6930) na AZN
0.0183719
1 DOWGE(DJI6930) na TJS
SM0.09953247
1 DOWGE(DJI6930) na GEL
0.02928697
1 DOWGE(DJI6930) na AOA
Kz9.90558813
1 DOWGE(DJI6930) na BHD
.د.ب0.004063432
1 DOWGE(DJI6930) na BMD
$0.010807
1 DOWGE(DJI6930) na DKK
kr0.06992129
1 DOWGE(DJI6930) na HNL
L0.28444024
1 DOWGE(DJI6930) na MUR
0.49431218
1 DOWGE(DJI6930) na NAD
$0.18674496
1 DOWGE(DJI6930) na NOK
kr0.10936684
1 DOWGE(DJI6930) na NZD
$0.01880418
1 DOWGE(DJI6930) na PAB
B/.0.010807
1 DOWGE(DJI6930) na PGK
K0.04549747
1 DOWGE(DJI6930) na QAR
ر.ق0.03933748
1 DOWGE(DJI6930) na RSD
дин.1.09777506
1 DOWGE(DJI6930) na UZS
soʻm130.20478933
1 DOWGE(DJI6930) na ALL
L0.90573467
1 DOWGE(DJI6930) na ANG
ƒ0.01934453
1 DOWGE(DJI6930) na AWG
ƒ0.01934453
1 DOWGE(DJI6930) na BBD
$0.021614
1 DOWGE(DJI6930) na BAM
KM0.01815576
1 DOWGE(DJI6930) na BIF
Fr31.967106
1 DOWGE(DJI6930) na BND
$0.0140491
1 DOWGE(DJI6930) na BSD
$0.010807
1 DOWGE(DJI6930) na JMD
$1.73625262
1 DOWGE(DJI6930) na KHR
43.40156042
1 DOWGE(DJI6930) na KMF
Fr4.603782
1 DOWGE(DJI6930) na LAK
234.93477791
1 DOWGE(DJI6930) na LKR
රු3.29375746
1 DOWGE(DJI6930) na MDL
L0.1826383
1 DOWGE(DJI6930) na MGA
Ar48.6801315
1 DOWGE(DJI6930) na MOP
P0.08656407
1 DOWGE(DJI6930) na MVR
0.1653471
1 DOWGE(DJI6930) na MWK
MK18.76214077
1 DOWGE(DJI6930) na MZN
MT0.6905673
1 DOWGE(DJI6930) na NPR
रु1.53437786
1 DOWGE(DJI6930) na PYG
76.643244
1 DOWGE(DJI6930) na RWF
Fr15.702571
1 DOWGE(DJI6930) na SBD
$0.08894161
1 DOWGE(DJI6930) na SCR
0.14762362
1 DOWGE(DJI6930) na SRD
$0.4160695
1 DOWGE(DJI6930) na SVC
$0.09456125
1 DOWGE(DJI6930) na SZL
L0.18750145
1 DOWGE(DJI6930) na TMT
m0.0378245
1 DOWGE(DJI6930) na TND
د.ت0.031740159
1 DOWGE(DJI6930) na TTD
$0.07316339
1 DOWGE(DJI6930) na UGX
Sh37.651588
1 DOWGE(DJI6930) na XAF
Fr6.105955
1 DOWGE(DJI6930) na XCD
$0.0291789
1 DOWGE(DJI6930) na XOF
Fr6.105955
1 DOWGE(DJI6930) na XPF
Fr1.102314
1 DOWGE(DJI6930) na BWP
P0.14524608
1 DOWGE(DJI6930) na BZD
$0.02172207
1 DOWGE(DJI6930) na CVE
$1.03196043
1 DOWGE(DJI6930) na DJF
Fr1.912839
1 DOWGE(DJI6930) na DOP
$0.69262063
1 DOWGE(DJI6930) na DZD
د.ج1.40469386
1 DOWGE(DJI6930) na FJD
$0.02442382
1 DOWGE(DJI6930) na GNF
Fr93.966865
1 DOWGE(DJI6930) na GTQ
Q0.08288969
1 DOWGE(DJI6930) na GYD
$2.26320194
1 DOWGE(DJI6930) na ISK
kr1.350875

Zdroj DOWGE

Pokud chcete se podrobněji seznámit s DOWGE, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka DOWGE
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DOWGE

Jakou hodnotu má dnes DOWGE (DJI6930)?
Aktuální cena DJI6930 v USD je 0.010807 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DJI6930 v USD?
Aktuální cena DJI6930 v USD je $ 0.010807. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DOWGE?
Tržní kapitalizace DJI6930 je $ 10.81M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DJI6930 v oběhu?
Objem DJI6930 v oběhu je 999.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DJI6930?
DJI6930 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.08693921033884658 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DJI6930?
DJI6930 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000062434482660359 USD.
Jaký je objem obchodování DJI6930?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DJI6930 je $ 60.32K USD.
Dosáhne DJI6930 letos vyšší ceny?
DJI6930 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDJI6930, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:48:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DOWGE (DJI6930)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod DJI6930 na USD

Částka

DJI6930
DJI6930
USD
USD

1 DJI6930 = 0.010807 USD

Obchodujte DJI6930

DJI6930/USDT
$0.010807
$0.010807$0.010807
-7.06%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,935.52
$109,935.52$109,935.52

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.15
$3,854.15$3,854.15

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02507
$0.02507$0.02507

-22.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.30
$185.30$185.30

-1.51%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.15
$3,854.15$3,854.15

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,935.52
$109,935.52$109,935.52

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.30
$185.30$185.30

-1.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5009
$2.5009$2.5009

-0.91%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.90
$1,084.90$1,084.90

+0.04%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+56.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000631
$0.000631$0.000631

+215.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0050
$0.0050$0.0050

+100.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000091
$0.00000091$0.00000091

+42.18%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20933
$0.20933$0.20933

+50.39%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004530
$0.0004530$0.0004530

+40.81%