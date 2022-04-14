Tokenomika pro DEB (DEB)
AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.
Tokenomika DEB (DEB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DEB (DEB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DEB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DEB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DEB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEB!
Historie cen pro DEB (DEB)
Analýza historie cen DEB pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny DEB
Chcete vědět, kam může DEB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DEB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Částka
1 DEB = 0.002176 USD