Dnešní aktuální cena DarkStar je 0.14612 USD. Sledujte aktualizace cen DARKSTAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DARKSTAR.

Více informací o DARKSTAR

Informace o ceně DARKSTAR

Co je to DARKSTAR

Bílá kniha pro DARKSTAR

Oficiální webové stránky DARKSTAR

Tokenomika pro DARKSTAR

Předpověď cen DARKSTAR

Historie DARKSTAR

Průvodce nákupem (DARKSTAR)

Převodník DARKSTAR na fiat měnu

DARKSTAR Spot

DARKSTAR USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DarkStar

Kurz DarkStar(DARKSTAR)

Aktuální cena 1 DARKSTAR na USD

$0.14612
$0.14612$0.14612
-0.88%1D
USD
Graf aktuální ceny DarkStar (DARKSTAR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:47:07 (UTC+8)

Informace o ceně DarkStar (DARKSTAR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.14094
$ 0.14094$ 0.14094
Nejnižší za 24 h
$ 0.163
$ 0.163$ 0.163
Nejvyšší za 24 h

$ 0.14094
$ 0.14094$ 0.14094

$ 0.163
$ 0.163$ 0.163

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-0.13%

-0.88%

-1.15%

-1.15%

Cena DarkStar (DARKSTAR) v reálném čase je $ 0.14612. Za posledních 24 hodin se DARKSTAR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.14094 do maxima $ 0.163, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DARKSTAR v historii je $ 0.161582695041003, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.055093699723331745.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DARKSTAR se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o -0.88% a za posledních 7 dní o -1.15%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DarkStar (DARKSTAR)

No.551

$ 42.86M
$ 42.86M$ 42.86M

$ 62.15K
$ 62.15K$ 62.15K

$ 146.12M
$ 146.12M$ 146.12M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace DarkStar je $ 42.86M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 62.15K. Objem v oběhu DARKSTAR je 293.33M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 146.12M.

Historie cen v USD pro DarkStar (DARKSTAR)

Sledujte změny cen DarkStar pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0012973-0.88%
30 dní$ +0.03185+27.87%
60 dní$ +0.01373+10.37%
90 dní$ +0.13612+1,361.20%
Změna ceny DarkStar dnes

Dnes zaznamenal DARKSTAR změnu o $ -0.0012973 (-0.88%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny DarkStar za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.03185 (+27.87%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny DarkStar za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DARKSTAR ke změně o $ +0.01373 (+10.37%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny DarkStar za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.13612 (+1,361.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům DarkStar (DARKSTAR)?

Podívejte se na stránku Historie cen DarkStar.

Co je DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich DarkStar investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DARKSTARa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o DarkStar na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na DarkStar a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny DarkStar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DarkStar (DARKSTAR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DarkStar (DARKSTAR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DarkStar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DarkStar!

Tokenomika pro DarkStar (DARKSTAR)

Pochopení tokenomiky DarkStar (DARKSTAR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DARKSTAR hned teď!

Jak nakupovat DarkStar (DARKSTAR)

Snažíte se zjistit, jak koupit DarkStar? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit DarkStar podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DARKSTAR na místní měny

1 DarkStar(DARKSTAR) na VND
3,845.1478
1 DarkStar(DARKSTAR) na AUD
A$0.2221024
1 DarkStar(DARKSTAR) na GBP
0.1110512
1 DarkStar(DARKSTAR) na EUR
0.1256632
1 DarkStar(DARKSTAR) na USD
$0.14612
1 DarkStar(DARKSTAR) na MYR
RM0.6122428
1 DarkStar(DARKSTAR) na TRY
6.1414236
1 DarkStar(DARKSTAR) na JPY
¥22.35636
1 DarkStar(DARKSTAR) na ARS
ARS$210.2433008
1 DarkStar(DARKSTAR) na RUB
11.7465868
1 DarkStar(DARKSTAR) na INR
12.9813008
1 DarkStar(DARKSTAR) na IDR
Rp2,435.3323592
1 DarkStar(DARKSTAR) na PHP
8.5757828
1 DarkStar(DARKSTAR) na EGP
￡E.6.874946
1 DarkStar(DARKSTAR) na BRL
R$0.7846644
1 DarkStar(DARKSTAR) na CAD
C$0.204568
1 DarkStar(DARKSTAR) na BDT
17.8733984
1 DarkStar(DARKSTAR) na NGN
211.4604804
1 DarkStar(DARKSTAR) na COP
$561.999438
1 DarkStar(DARKSTAR) na ZAR
R.2.535182
1 DarkStar(DARKSTAR) na UAH
6.129734
1 DarkStar(DARKSTAR) na TZS
T.Sh.359.900866
1 DarkStar(DARKSTAR) na VES
Bs32.29252
1 DarkStar(DARKSTAR) na CLP
$137.64504
1 DarkStar(DARKSTAR) na PKR
Rs41.0436468
1 DarkStar(DARKSTAR) na KZT
77.4348328
1 DarkStar(DARKSTAR) na THB
฿4.7079864
1 DarkStar(DARKSTAR) na TWD
NT$4.4990348
1 DarkStar(DARKSTAR) na AED
د.إ0.5362604
1 DarkStar(DARKSTAR) na CHF
Fr0.116896
1 DarkStar(DARKSTAR) na HKD
HK$1.1353524
1 DarkStar(DARKSTAR) na AMD
֏55.920124
1 DarkStar(DARKSTAR) na MAD
.د.م1.35161
1 DarkStar(DARKSTAR) na MXN
$2.7119872
1 DarkStar(DARKSTAR) na SAR
ريال0.54795
1 DarkStar(DARKSTAR) na ETB
Br22.5346264
1 DarkStar(DARKSTAR) na KES
KSh18.8772428
1 DarkStar(DARKSTAR) na JOD
د.أ0.10359908
1 DarkStar(DARKSTAR) na PLN
0.5377216
1 DarkStar(DARKSTAR) na RON
лв0.6443892
1 DarkStar(DARKSTAR) na SEK
kr1.3852176
1 DarkStar(DARKSTAR) na BGN
лв0.2469428
1 DarkStar(DARKSTAR) na HUF
Ft49.1649964
1 DarkStar(DARKSTAR) na CZK
3.0816708
1 DarkStar(DARKSTAR) na KWD
د.ك0.04471272
1 DarkStar(DARKSTAR) na ILS
0.47489
1 DarkStar(DARKSTAR) na BOB
Bs1.0096892
1 DarkStar(DARKSTAR) na AZN
0.248404
1 DarkStar(DARKSTAR) na TJS
SM1.3457652
1 DarkStar(DARKSTAR) na GEL
0.3959852
1 DarkStar(DARKSTAR) na AOA
Kz133.9321308
1 DarkStar(DARKSTAR) na BHD
.د.ب0.05494112
1 DarkStar(DARKSTAR) na BMD
$0.14612
1 DarkStar(DARKSTAR) na DKK
kr0.9453964
1 DarkStar(DARKSTAR) na HNL
L3.8458784
1 DarkStar(DARKSTAR) na MUR
6.6835288
1 DarkStar(DARKSTAR) na NAD
$2.5249536
1 DarkStar(DARKSTAR) na NOK
kr1.4787344
1 DarkStar(DARKSTAR) na NZD
$0.2542488
1 DarkStar(DARKSTAR) na PAB
B/.0.14612
1 DarkStar(DARKSTAR) na PGK
K0.6151652
1 DarkStar(DARKSTAR) na QAR
ر.ق0.5318768
1 DarkStar(DARKSTAR) na RSD
дин.14.8428696
1 DarkStar(DARKSTAR) na UZS
soʻm1,760.4815228
1 DarkStar(DARKSTAR) na ALL
L12.2463172
1 DarkStar(DARKSTAR) na ANG
ƒ0.2615548
1 DarkStar(DARKSTAR) na AWG
ƒ0.2615548
1 DarkStar(DARKSTAR) na BBD
$0.29224
1 DarkStar(DARKSTAR) na BAM
KM0.2454816
1 DarkStar(DARKSTAR) na BIF
Fr432.22296
1 DarkStar(DARKSTAR) na BND
$0.189956
1 DarkStar(DARKSTAR) na BSD
$0.14612
1 DarkStar(DARKSTAR) na JMD
$23.4756392
1 DarkStar(DARKSTAR) na KHR
586.8266872
1 DarkStar(DARKSTAR) na KMF
Fr62.24712
1 DarkStar(DARKSTAR) na LAK
3,176.5216756
1 DarkStar(DARKSTAR) na LKR
රු44.5344536
1 DarkStar(DARKSTAR) na MDL
L2.469428
1 DarkStar(DARKSTAR) na MGA
Ar658.19754
1 DarkStar(DARKSTAR) na MOP
P1.1704212
1 DarkStar(DARKSTAR) na MVR
2.235636
1 DarkStar(DARKSTAR) na MWK
MK253.6803932
1 DarkStar(DARKSTAR) na MZN
MT9.337068
1 DarkStar(DARKSTAR) na NPR
रु20.7461176
1 DarkStar(DARKSTAR) na PYG
1,036.28304
1 DarkStar(DARKSTAR) na RWF
Fr212.31236
1 DarkStar(DARKSTAR) na SBD
$1.2025676
1 DarkStar(DARKSTAR) na SCR
1.9959992
1 DarkStar(DARKSTAR) na SRD
$5.62562
1 DarkStar(DARKSTAR) na SVC
$1.27855
1 DarkStar(DARKSTAR) na SZL
L2.535182
1 DarkStar(DARKSTAR) na TMT
m0.51142
1 DarkStar(DARKSTAR) na TND
د.ت0.42915444
1 DarkStar(DARKSTAR) na TTD
$0.9892324
1 DarkStar(DARKSTAR) na UGX
Sh509.08208
1 DarkStar(DARKSTAR) na XAF
Fr82.5578
1 DarkStar(DARKSTAR) na XCD
$0.394524
1 DarkStar(DARKSTAR) na XOF
Fr82.5578
1 DarkStar(DARKSTAR) na XPF
Fr14.90424
1 DarkStar(DARKSTAR) na BWP
P1.9638528
1 DarkStar(DARKSTAR) na BZD
$0.2937012
1 DarkStar(DARKSTAR) na CVE
$13.9529988
1 DarkStar(DARKSTAR) na DJF
Fr25.86324
1 DarkStar(DARKSTAR) na DOP
$9.3648308
1 DarkStar(DARKSTAR) na DZD
د.ج18.9926776
1 DarkStar(DARKSTAR) na FJD
$0.3302312
1 DarkStar(DARKSTAR) na GNF
Fr1,270.5134
1 DarkStar(DARKSTAR) na GTQ
Q1.1207404
1 DarkStar(DARKSTAR) na GYD
$30.6004504
1 DarkStar(DARKSTAR) na ISK
kr18.265

Zdroj DarkStar

Pokud chcete se podrobněji seznámit s DarkStar, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka DarkStar
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DarkStar

Jakou hodnotu má dnes DarkStar (DARKSTAR)?
Aktuální cena DARKSTAR v USD je 0.14612 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DARKSTAR v USD?
Aktuální cena DARKSTAR v USD je $ 0.14612. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DarkStar?
Tržní kapitalizace DARKSTAR je $ 42.86M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DARKSTAR v oběhu?
Objem DARKSTAR v oběhu je 293.33M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DARKSTAR?
DARKSTAR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.161582695041003 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DARKSTAR?
DARKSTAR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.055093699723331745 USD.
Jaký je objem obchodování DARKSTAR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DARKSTAR je $ 62.15K USD.
Dosáhne DARKSTAR letos vyšší ceny?
DARKSTAR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDARKSTAR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:47:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DarkStar (DARKSTAR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

