Tokenomika pro DarkStar (DARKSTAR)

Zjistěte klíčové informace o DarkStar (DARKSTAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:02:43 (UTC+8)
USD

DarkStar (DARKSTAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DarkStar (DARKSTAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 33.72M
$ 33.72M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 293.33M
$ 293.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 114.97M
$ 114.97M
Historické maximum:
$ 0.17739
$ 0.17739
Historické minimum:
$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745
Aktuální cena:
$ 0.11497
$ 0.11497

Informace o DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

Oficiální webové stránky:
https://darkstar.center
Bílá kniha:
https://whitepaper.darkstar.center/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

Tokenomika DarkStar (DARKSTAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DarkStar (DARKSTAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DARKSTAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DARKSTAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DARKSTAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDARKSTAR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim