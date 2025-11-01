BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena BAS je 0.013675 USD. Sledujte aktualizace cen BAS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAS.Dnešní aktuální cena BAS je 0.013675 USD. Sledujte aktualizace cen BAS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BAS.

Více informací o BAS

Informace o ceně BAS

Co je to BAS

Bílá kniha pro BAS

Oficiální webové stránky BAS

Tokenomika pro BAS

Předpověď cen BAS

Historie BAS

Průvodce nákupem (BAS)

Převodník BAS na fiat měnu

BAS Spot

BAS USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BAS

Kurz BAS(BAS)

Aktuální cena 1 BAS na USD

$0.013675
-8.36%1D
USD
Graf aktuální ceny BAS (BAS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:41:52 (UTC+8)

Informace o ceně BAS (BAS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.012058
Nejnižší za 24 h
$ 0.015502
Nejvyšší za 24 h

$ 0.012058
$ 0.015502
$ 0.16763449915565898
$ 0.004194192410779678
+0.85%

-8.36%

-6.03%

-6.03%

Cena BAS (BAS) v reálném čase je $ 0.013675. Za posledních 24 hodin se BAS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.012058 do maxima $ 0.015502, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BAS v historii je $ 0.16763449915565898, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.004194192410779678.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BAS se za poslední hodinu změnila o +0.85%, za 24 hodin o -8.36% a za posledních 7 dní o -6.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BAS (BAS)

No.665

$ 34.19M
$ 604.19K
$ 136.75M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace BAS je $ 34.19M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 604.19K. Objem v oběhu BAS je 2.50B, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 136.75M.

Historie cen v USD pro BAS (BAS)

Sledujte změny cen BAS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00124752-8.36%
30 dní$ -0.002445-15.17%
60 dní$ -0.00925-40.35%
90 dní$ +0.013175+2,635.00%
Změna ceny BAS dnes

Dnes zaznamenal BAS změnu o $ -0.00124752 (-8.36%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny BAS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002445 (-15.17%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny BAS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BAS ke změně o $ -0.00925 (-40.35%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny BAS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.013175 (+2,635.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům BAS (BAS)?

Podívejte se na stránku Historie cen BAS.

Co je BAS (BAS)

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

BAS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich BAS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BASa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o BAS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na BAS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny BAS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BAS (BAS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BAS (BAS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BAS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BAS!

Tokenomika pro BAS (BAS)

Pochopení tokenomiky BAS (BAS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BAS hned teď!

Jak nakupovat BAS (BAS)

Snažíte se zjistit, jak koupit BAS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit BAS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BAS na místní měny

1 BAS(BAS) na VND
359.857625
1 BAS(BAS) na AUD
A$0.020786
1 BAS(BAS) na GBP
0.010393
1 BAS(BAS) na EUR
0.0117605
1 BAS(BAS) na USD
$0.013675
1 BAS(BAS) na MYR
RM0.05729825
1 BAS(BAS) na TRY
0.57476025
1 BAS(BAS) na JPY
¥2.092275
1 BAS(BAS) na ARS
ARS$19.676137
1 BAS(BAS) na RUB
1.09933325
1 BAS(BAS) na INR
1.214887
1 BAS(BAS) na IDR
Rp227.9165755
1 BAS(BAS) na PHP
0.80258575
1 BAS(BAS) na EGP
￡E.0.64340875
1 BAS(BAS) na BRL
R$0.07343475
1 BAS(BAS) na CAD
C$0.019145
1 BAS(BAS) na BDT
1.672726
1 BAS(BAS) na NGN
19.79004975
1 BAS(BAS) na COP
$52.59610125
1 BAS(BAS) na ZAR
R.0.23726125
1 BAS(BAS) na UAH
0.57366625
1 BAS(BAS) na TZS
T.Sh.33.68220875
1 BAS(BAS) na VES
Bs3.022175
1 BAS(BAS) na CLP
$12.88185
1 BAS(BAS) na PKR
Rs3.84117075
1 BAS(BAS) na KZT
7.2469295
1 BAS(BAS) na THB
฿0.4406085
1 BAS(BAS) na TWD
NT$0.42105325
1 BAS(BAS) na AED
د.إ0.05018725
1 BAS(BAS) na CHF
Fr0.01094
1 BAS(BAS) na HKD
HK$0.10625475
1 BAS(BAS) na AMD
֏5.2334225
1 BAS(BAS) na MAD
.د.م0.12649375
1 BAS(BAS) na MXN
$0.253808
1 BAS(BAS) na SAR
ريال0.05128125
1 BAS(BAS) na ETB
Br2.1089585
1 BAS(BAS) na KES
KSh1.76667325
1 BAS(BAS) na JOD
د.أ0.009695575
1 BAS(BAS) na PLN
0.050324
1 BAS(BAS) na RON
лв0.06030675
1 BAS(BAS) na SEK
kr0.129639
1 BAS(BAS) na BGN
лв0.02311075
1 BAS(BAS) na HUF
Ft4.60122725
1 BAS(BAS) na CZK
0.28840575
1 BAS(BAS) na KWD
د.ك0.00418455
1 BAS(BAS) na ILS
0.04444375
1 BAS(BAS) na BOB
Bs0.09449425
1 BAS(BAS) na AZN
0.0232475
1 BAS(BAS) na TJS
SM0.12594675
1 BAS(BAS) na GEL
0.03705925
1 BAS(BAS) na AOA
Kz12.53436825
1 BAS(BAS) na BHD
.د.ب0.0051418
1 BAS(BAS) na BMD
$0.013675
1 BAS(BAS) na DKK
kr0.08847725
1 BAS(BAS) na HNL
L0.359926
1 BAS(BAS) na MUR
0.6254945
1 BAS(BAS) na NAD
$0.236304
1 BAS(BAS) na NOK
kr0.138391
1 BAS(BAS) na NZD
$0.0237945
1 BAS(BAS) na PAB
B/.0.013675
1 BAS(BAS) na PGK
K0.05757175
1 BAS(BAS) na QAR
ر.ق0.049777
1 BAS(BAS) na RSD
дин.1.3891065
1 BAS(BAS) na UZS
soʻm164.75899825
1 BAS(BAS) na ALL
L1.14610175
1 BAS(BAS) na ANG
ƒ0.02447825
1 BAS(BAS) na AWG
ƒ0.02447825
1 BAS(BAS) na BBD
$0.02735
1 BAS(BAS) na BAM
KM0.022974
1 BAS(BAS) na BIF
Fr40.45065
1 BAS(BAS) na BND
$0.0177775
1 BAS(BAS) na BSD
$0.013675
1 BAS(BAS) na JMD
$2.1970255
1 BAS(BAS) na KHR
54.9196205
1 BAS(BAS) na KMF
Fr5.82555
1 BAS(BAS) na LAK
297.28260275
1 BAS(BAS) na LKR
රු4.1678665
1 BAS(BAS) na MDL
L0.2311075
1 BAS(BAS) na MGA
Ar61.5990375
1 BAS(BAS) na MOP
P0.10953675
1 BAS(BAS) na MVR
0.2092275
1 BAS(BAS) na MWK
MK23.74130425
1 BAS(BAS) na MZN
MT0.8738325
1 BAS(BAS) na NPR
रु1.9415765
1 BAS(BAS) na PYG
96.9831
1 BAS(BAS) na RWF
Fr19.869775
1 BAS(BAS) na SBD
$0.11254525
1 BAS(BAS) na SCR
0.1868005
1 BAS(BAS) na SRD
$0.5264875
1 BAS(BAS) na SVC
$0.11965625
1 BAS(BAS) na SZL
L0.23726125
1 BAS(BAS) na TMT
m0.0478625
1 BAS(BAS) na TND
د.ت0.040163475
1 BAS(BAS) na TTD
$0.09257975
1 BAS(BAS) na UGX
Sh47.6437
1 BAS(BAS) na XAF
Fr7.726375
1 BAS(BAS) na XCD
$0.0369225
1 BAS(BAS) na XOF
Fr7.726375
1 BAS(BAS) na XPF
Fr1.39485
1 BAS(BAS) na BWP
P0.183792
1 BAS(BAS) na BZD
$0.02748675
1 BAS(BAS) na CVE
$1.30582575
1 BAS(BAS) na DJF
Fr2.420475
1 BAS(BAS) na DOP
$0.87643075
1 BAS(BAS) na DZD
د.ج1.7774765
1 BAS(BAS) na FJD
$0.0309055
1 BAS(BAS) na GNF
Fr118.904125
1 BAS(BAS) na GTQ
Q0.10488725
1 BAS(BAS) na GYD
$2.8638185
1 BAS(BAS) na ISK
kr1.709375

Zdroj BAS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s BAS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka BAS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BAS

Jakou hodnotu má dnes BAS (BAS)?
Aktuální cena BAS v USD je 0.013675 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BAS v USD?
Aktuální cena BAS v USD je $ 0.013675. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BAS?
Tržní kapitalizace BAS je $ 34.19M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BAS v oběhu?
Objem BAS v oběhu je 2.50B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BAS?
BAS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.16763449915565898 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BAS?
BAS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.004194192410779678 USD.
Jaký je objem obchodování BAS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BAS je $ 604.19K USD.
Dosáhne BAS letos vyšší ceny?
BAS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBAS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:41:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BAS (BAS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BAS na USD

Částka

BAS
BAS
USD
USD

1 BAS = 0.013675 USD

Obchodujte BAS

BAS/USDT
$0.013675
-8.36%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

