Tokenomika pro CYBRO (CYBRO)

Zjistěte klíčové informace o CYBRO (CYBRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CYBRO (CYBRO)

CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support.

Oficiální webové stránky:
https://cybro.io
Bílá kniha:
https://docs.cybro.io/
Block Explorer:
https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5

CYBRO (CYBRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CYBRO (CYBRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 667.29K
$ 667.29K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 132.40M
$ 132.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.04M
$ 5.04M
Historické maximum:
$ 0.3588
$ 0.3588
Historické minimum:
$ 0.003632333457577384
$ 0.003632333457577384
Aktuální cena:
$ 0.00504
$ 0.00504

Tokenomika CYBRO (CYBRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CYBRO (CYBRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CYBRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CYBRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CYBRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCYBRO!

Jak nakupovat CYBRO

Chtěli byste si přidat CYBRO (CYBRO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CYBRO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro CYBRO (CYBRO)

Analýza historie cen CYBRO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CYBRO

Chcete vědět, kam může CYBRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CYBRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.