Tokenomika pro Ctomorrow Platform (CTP)

Zjistěte klíčové informace o Ctomorrow Platform (CTP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ctomorrow Platform (CTP)

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Oficiální webové stránky:
https://ctomorrow.io
Bílá kniha:
https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868

Ctomorrow Platform (CTP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ctomorrow Platform (CTP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.52M
$ 3.52M
Celkový objem:
$ 9.00B
$ 9.00B
Objem v oběhu:
$ 1.63B
$ 1.63B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.42M
$ 19.42M
Historické maximum:
$ 0.0117
$ 0.0117
Historické minimum:
$ 0.000632357997106018
$ 0.000632357997106018
Aktuální cena:
$ 0.002158
$ 0.002158

Tokenomika Ctomorrow Platform (CTP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ctomorrow Platform (CTP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CTP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CTP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CTP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCTP!

Historie cen pro Ctomorrow Platform (CTP)

Analýza historie cen CTP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CTP

Chcete vědět, kam může CTP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CTP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.