Tokenomika pro CryptoTradingFund (CTF)

Zjistěte klíčové informace o CryptoTradingFund (CTF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CryptoTradingFund (CTF)

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

Oficiální webové stránky:
https://www.ctftoken.com/
Bílá kniha:
https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5

CryptoTradingFund (CTF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CryptoTradingFund (CTF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.48M
$ 1.48M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 4.73M
$ 4.73M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 1.888
$ 1.888
Historické minimum:
$ 0.000555272760428229
$ 0.000555272760428229
Aktuální cena:
$ 0.3138
$ 0.3138

Tokenomika CryptoTradingFund (CTF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CryptoTradingFund (CTF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CTF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CTF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CTF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCTF!

Jak nakupovat CTF

Chtěli byste si přidat CryptoTradingFund (CTF) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CTF, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro CryptoTradingFund (CTF)

Analýza historie cen CTF pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CTF

Chcete vědět, kam může CTF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CTF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.