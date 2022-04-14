Tokenomika pro ChainSwap (CSWAP)

Zjistěte klíčové informace o ChainSwap (CSWAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ChainSwap (CSWAP)

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

Oficiální webové stránky:
https://www.chainswap.tech/
Bílá kniha:
https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca

ChainSwap (CSWAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ChainSwap (CSWAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10,60M
$ 10,60M$ 10,60M
Celkový objem:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Objem v oběhu:
$ 924,29M
$ 924,29M$ 924,29M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11,47M
$ 11,47M$ 11,47M
Historické maximum:
$ 0,215
$ 0,215$ 0,215
Historické minimum:
$ 0,001302420935978168
$ 0,001302420935978168$ 0,001302420935978168
Aktuální cena:
$ 0,01147
$ 0,01147$ 0,01147

Tokenomika ChainSwap (CSWAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ChainSwap (CSWAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CSWAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CSWAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CSWAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCSWAP!

Jak nakupovat CSWAP

Chtěli byste si přidat ChainSwap (CSWAP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CSWAP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro ChainSwap (CSWAP)

Analýza historie cen CSWAP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CSWAP

Chcete vědět, kam může CSWAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CSWAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.