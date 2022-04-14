Tokenomika pro Carbon Browser (CSIX)

Zjistěte klíčové informace o Carbon Browser (CSIX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Carbon Browser (CSIX)

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Oficiální webové stránky:
https://carbon.website/
Bílá kniha:
https://carbon.website/whitepaper/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206

Carbon Browser (CSIX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Carbon Browser (CSIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.44M
$ 1.44M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 396.59M
$ 396.59M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 0.12
$ 0.12
Historické minimum:
$ 0.003241883525657736
$ 0.003241883525657736
Aktuální cena:
$ 0.003621
$ 0.003621

Tokenomika Carbon Browser (CSIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Carbon Browser (CSIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CSIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CSIX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CSIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCSIX!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.