Tokenomika pro Cornucopias (COPI)

Zjistěte klíčové informace o Cornucopias (COPI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Cornucopias (COPI)

An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

Oficiální webové stránky:
https://www.cornucopias.io
Bílá kniha:
https://copiwiki.cornucopias.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f

Cornucopias (COPI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cornucopias (COPI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.29M
$ 19.29M
Celkový objem:
$ 3.84B
$ 3.84B
Objem v oběhu:
$ 1.03B
$ 1.03B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 71.73M
$ 71.73M
Historické maximum:
$ 0.1095
$ 0.1095
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.01868
$ 0.01868

Tokenomika Cornucopias (COPI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cornucopias (COPI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COPI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COPI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COPI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOPI!

Jak nakupovat COPI

Chtěli byste si přidat Cornucopias (COPI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu COPI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Cornucopias (COPI)

Analýza historie cen COPI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny COPI

Chcete vědět, kam může COPI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COPI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.